МО сообщило о масштабных потерях ВСУ на авдеевском направлении

МО сообщило об уничтожении танка Abrams и сбитом самолете Су-27 на Украине

01 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Российские военные поразили ВСУ на авдеевском направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны. «Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны. «Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ.