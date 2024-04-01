МО сообщило о масштабных потерях ВСУ на авдеевском направлении

МО сообщило об уничтожении танка Abrams и сбитом самолете Су-27 на Украине
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Российские военные поразили ВСУ на авдеевском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ.

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На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны. «Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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