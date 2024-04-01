МО сообщило о масштабных потерях ВСУ на авдеевском направлении

На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны.
«Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ.
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На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Об этом сообщили представители Минобороны. «Противник потерял танк „Abrams“ производства США», — передают в telegram-канале. Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял около 300 военнослужащих, несколько бронированных машин. Отмечается, что российские войска заняли выгодные рубежи и нанесли удар по бригадам ВСУ.