В мире Европа Евросоюз хочет обсудить мирный план по Украине на саммите в Швейцарии 11 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Набиля Массрали сообщила, что ЕС поддержал мирный план по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Евросоюз (ЕС) выразил поддержку инициативе Швейцарии по проведению мирной конференции, посвященной ситуации в Украине, и намерен принять в ней участие. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. «Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», — заявила Массрали на брифинге в Брюсселе. Однако пока неизвестно, кто будет представлять ЕС на мероприятии. Ранее сообщалось, что власти Швейцарии планируют провести украинскую мирную конференцию высокого уровня на Бюргенштоке. Предварительные даты мероприятия — 15 и 16 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Евросоюз (ЕС) выразил поддержку инициативе Швейцарии по проведению мирной конференции, посвященной ситуации в Украине, и намерен принять в ней участие. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. «Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», — заявила Массрали на брифинге в Брюсселе. Однако пока неизвестно, кто будет представлять ЕС на мероприятии. Ранее сообщалось, что власти Швейцарии планируют провести украинскую мирную конференцию высокого уровня на Бюргенштоке. Предварительные даты мероприятия — 15 и 16 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям