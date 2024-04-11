Евросоюз хочет обсудить мирный план по Украине на саммите в Швейцарии

Евросоюз (ЕС) выразил поддержку инициативе Швейцарии по проведению мирной конференции, посвященной ситуации в Украине, и намерен принять в ней участие. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
«Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», — заявила Массрали на брифинге в Брюсселе. Однако пока неизвестно, кто будет представлять ЕС на мероприятии.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии планируют провести украинскую мирную конференцию высокого уровня на Бюргенштоке. Предварительные даты мероприятия — 15 и 16 июня.
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