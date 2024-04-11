Евросоюз хочет обсудить мирный план по Украине на саммите в Швейцарии

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Набиля Массрали сообщила, что ЕС поддержал мирный план по Украине Фото:

Евросоюз (ЕС) выразил поддержку инициативе Швейцарии по проведению мирной конференции, посвященной ситуации в Украине, и намерен принять в ней участие. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.

«Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», — заявила Массрали на брифинге в Брюсселе. Однако пока неизвестно, кто будет представлять ЕС на мероприятии.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии планируют провести украинскую мирную конференцию высокого уровня на Бюргенштоке. Предварительные даты мероприятия — 15 и 16 июня.

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Евросоюз (ЕС) выразил поддержку инициативе Швейцарии по проведению мирной конференции, посвященной ситуации в Украине, и намерен принять в ней участие. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. «Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», — заявила Массрали на брифинге в Брюсселе. Однако пока неизвестно, кто будет представлять ЕС на мероприятии. Ранее сообщалось, что власти Швейцарии планируют провести украинскую мирную конференцию высокого уровня на Бюргенштоке. Предварительные даты мероприятия — 15 и 16 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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