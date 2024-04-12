Армия и оружие Герасимов: миротворцы ОДКБ будут использовать боевой опыт военных из зоны СВО 12 апреля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 + На заседании Герасимов (на фото) и другие участники договорились продолжать работу по борьбе с угрозами стране Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для своей подготовки будут использовать опыт российских военнослужащих из зоны спецоперации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Договорились внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки Войск (Коллективных Сил) ОДКБ», — передает Минобороны России слова Герасимова. Такое заявление он сделал на заседании военного комитета ОДКБ. Участие в заседании также приняли представители генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ОДКБ. Была выдвинута договоренность о продолжении работы по нейтрализации нынешних мировых угроз и совершенствовании военного потенциала Организации. Кроме того, в ходе заседания были намечены проанализированы угрозы безопасности государствам-членам ОДКБ и намечены пути дальнейшего взаимодействия в военной сфере. Помимо прочего, было уделено внимание проведению совместных учений оперативной и боевой подготовки, включая «Нерушимое братство», «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск» и «Рубеж-2024». Также на встрече обсуждались вопросы организации противовоздушной обороны и развития Коллективных авиационных сил ОДКБ. В свою очередь, Герасимов выразил удовлетворение результатами заседания. Он отметил его деловой и конструктивный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для своей подготовки будут использовать опыт российских военнослужащих из зоны спецоперации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Договорились внедрять передовой опыт ведения боевых действий в практику подготовки Войск (Коллективных Сил) ОДКБ», — передает Минобороны России слова Герасимова. Такое заявление он сделал на заседании военного комитета ОДКБ. Участие в заседании также приняли представители генеральных штабов вооруженных сил стран-членов ОДКБ. Была выдвинута договоренность о продолжении работы по нейтрализации нынешних мировых угроз и совершенствовании военного потенциала Организации. Кроме того, в ходе заседания были намечены проанализированы угрозы безопасности государствам-членам ОДКБ и намечены пути дальнейшего взаимодействия в военной сфере. Помимо прочего, было уделено внимание проведению совместных учений оперативной и боевой подготовки, включая «Нерушимое братство», «Взаимодействие», «Эшелон», «Поиск» и «Рубеж-2024». Также на встрече обсуждались вопросы организации противовоздушной обороны и развития Коллективных авиационных сил ОДКБ. В свою очередь, Герасимов выразил удовлетворение результатами заседания. Он отметил его деловой и конструктивный характер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям