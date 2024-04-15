15 апреля 2024

В Константинопольской церкви восстановили Кураева*, которого Патриарх Кирилл лишил сана

Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью
© Служба новостей «URA.RU»
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Кураев Андрей как он есть Челябинск, кураев андрей
Признанного иноагентом священника Кураева восстановили в сане Фото:

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан Минюстом РФ иноагентом), ранее лишенный сана, был восстановлен в священническом статусе патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — цитирует документ Андрей Кураев в своем telegram-канале.

В письме Варфоломея упоминается, что решение Русской Православной Церкви о лишении Кураева сана не соответствует церковным критериям. Решение о лишении Кураева сана было принято за оскорбление умершего от COVID-19 протоиерея и обвинения в хуле на церковь. В апреле 2021 года патриарх Кирилл подтвердил это решение, но предоставил Кураеву время для переосмысления своих действий.

*Андрей Кураев внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

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Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан Минюстом РФ иноагентом), ранее лишенный сана, был восстановлен в священническом статусе патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — цитирует документ Андрей Кураев в своем telegram-канале. В письме Варфоломея упоминается, что решение Русской Православной Церкви о лишении Кураева сана не соответствует церковным критериям. Решение о лишении Кураева сана было принято за оскорбление умершего от COVID-19 протоиерея и обвинения в хуле на церковь. В апреле 2021 года патриарх Кирилл подтвердил это решение, но предоставил Кураеву время для переосмысления своих действий. *Андрей Кураев внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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