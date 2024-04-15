В Константинопольской церкви восстановили Кураева*, которого Патриарх Кирилл лишил сана

Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью

16 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Признанного иноагентом священника Кураева восстановили в сане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан Минюстом РФ иноагентом), ранее лишенный сана, был восстановлен в священническом статусе патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — цитирует документ Андрей Кураев в своем telegram-канале. В письме Варфоломея упоминается, что решение Русской Православной Церкви о лишении Кураева сана не соответствует церковным критериям. Решение о лишении Кураева сана было принято за оскорбление умершего от COVID-19 протоиерея и обвинения в хуле на церковь. В апреле 2021 года патриарх Кирилл подтвердил это решение, но предоставил Кураеву время для переосмысления своих действий. *Андрей Кураев внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев (признан Минюстом РФ иноагентом), ранее лишенный сана, был восстановлен в священническом статусе патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — цитирует документ Андрей Кураев в своем telegram-канале. В письме Варфоломея упоминается, что решение Русской Православной Церкви о лишении Кураева сана не соответствует церковным критериям. Решение о лишении Кураева сана было принято за оскорбление умершего от COVID-19 протоиерея и обвинения в хуле на церковь. В апреле 2021 года патриарх Кирилл подтвердил это решение, но предоставил Кураеву время для переосмысления своих действий. *Андрей Кураев внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов