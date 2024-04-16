Россиянам раскрыли, как досрочно забрать пенсионные накопления

СберНПФ: пенсионные накопления можно забрать раньше срока на лечение

16 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Получить деньги раньше времени можно только, если человеку надо пройти лечение, купить жилье или заплатить за образование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане России получили возможность досрочно использовать свои пенсионные накопления, если им надо пройти лечение, но только если они участвуют в новой программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. «Раньше мы как фонд ничем помочь не могли — иначе нарушили бы закон, ведь получить деньги мужчины могут только в 60 лет. Сейчас же мы предложили клиентам перевести эти деньги в программу долгосрочных сбережений. Уже в следующем году человек получит полный доступ к своим пенсионным накоплениями», — заявила Алла Пальшина в разговоре с NEWS.RU . С 1 января 2024 года в России стартовала программа долгосрочных сбережений, которая позволяет накапливать средства не только на лечение, но и на другие значимые цели. Среди них: покупка жилья, оплата образования, запуск бизнеса или подготовка к пенсии. Программа предусматривает государственное софинансирование и инвестирование средств, в том числе через приобретение государственных и корпоративных облигаций. Это позволяет участникам получать доход на свои счета. По механике программа похожа на накопительный счет, однако он открывается в негосударственном пенсионном фонде. В январе президент России Владимир Путин призвал привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений. По его словам, план в 2024 году стоит на отметке в 250 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане России получили возможность досрочно использовать свои пенсионные накопления, если им надо пройти лечение, но только если они участвуют в новой программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. «Раньше мы как фонд ничем помочь не могли — иначе нарушили бы закон, ведь получить деньги мужчины могут только в 60 лет. Сейчас же мы предложили клиентам перевести эти деньги в программу долгосрочных сбережений. Уже в следующем году человек получит полный доступ к своим пенсионным накоплениями», — заявила Алла Пальшина в разговоре с NEWS.RU. С 1 января 2024 года в России стартовала программа долгосрочных сбережений, которая позволяет накапливать средства не только на лечение, но и на другие значимые цели. Среди них: покупка жилья, оплата образования, запуск бизнеса или подготовка к пенсии. Программа предусматривает государственное софинансирование и инвестирование средств, в том числе через приобретение государственных и корпоративных облигаций. Это позволяет участникам получать доход на свои счета. По механике программа похожа на накопительный счет, однако он открывается в негосударственном пенсионном фонде. В январе президент России Владимир Путин призвал привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений. По его словам, план в 2024 году стоит на отметке в 250 миллиардов рублей.