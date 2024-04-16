16 апреля 2024

Военкоры сообщили о бомбовом ударе по украинскому Нью-Йорку

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, вкс, самолет, авиациия,  stock
По информации военкоров, удар нанесли ВКС России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по подконтрольному Украине городу Нью-Йорк в зоне СВО. Об этом сообщили военкоры.

«ВКС России накрыли Нью-Йорк бомбами. Удары РБК-500 нанесены по Нью-Йорку (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В сообщении уточняется, что на территории города сконцентрировались силы ВСУ.

Также ВС РФ 16 апреля нанесли удар по крупному военному складу в городе Умань Черкасской области Украины, передает «Царьград». Издание уточняет, что на этом месте находится перевалочная база, где ежедневно проходят фуры, танки и другая техника.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по подконтрольному Украине городу Нью-Йорк в зоне СВО. Об этом сообщили военкоры. «ВКС России накрыли Нью-Йорк бомбами. Удары РБК-500 нанесены по Нью-Йорку (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В сообщении уточняется, что на территории города сконцентрировались силы ВСУ. Также ВС РФ 16 апреля нанесли удар по крупному военному складу в городе Умань Черкасской области Украины, передает «Царьград». Издание уточняет, что на этом месте находится перевалочная база, где ежедневно проходят фуры, танки и другая техника. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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