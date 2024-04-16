Военкоры сообщили о бомбовом ударе по украинскому Нью-Йорку

17 апреля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

По информации военкоров, удар нанесли ВКС России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по подконтрольному Украине городу Нью-Йорк в зоне СВО. Об этом сообщили военкоры. «ВКС России накрыли Нью-Йорк бомбами. Удары РБК-500 нанесены по Нью-Йорку (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В сообщении уточняется, что на территории города сконцентрировались силы ВСУ. Также ВС РФ 16 апреля нанесли удар по крупному военному складу в городе Умань Черкасской области Украины, передает «Царьград». Издание уточняет, что на этом месте находится перевалочная база, где ежедневно проходят фуры, танки и другая техника. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по подконтрольному Украине городу Нью-Йорк в зоне СВО. Об этом сообщили военкоры. «ВКС России накрыли Нью-Йорк бомбами. Удары РБК-500 нанесены по Нью-Йорку (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В сообщении уточняется, что на территории города сконцентрировались силы ВСУ. Также ВС РФ 16 апреля нанесли удар по крупному военному складу в городе Умань Черкасской области Украины, передает «Царьград». Издание уточняет, что на этом месте находится перевалочная база, где ежедневно проходят фуры, танки и другая техника. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.