В Кремле рассказали, когда будут первые назначения по программе «Время героев»

Песков: первые назначения по программе «Время героев» еще только предстоят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков сообщил, что Путин следит за кадровой программой «Время героев» Фото:

Программа «Время Героев» только начала развиваться, отобранных претендентов еще предстоит обучить. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это начальный период развития системы, чтобы были назначения, их надо сначала обучить, это еще предстоит. Но механизм набирает обороты достаточно быстро», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это инициатива Путина и президент внимательно отслеживает, как система развивается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Программа «Время Героев» только начала развиваться, отобранных претендентов еще предстоит обучить. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это начальный период развития системы, чтобы были назначения, их надо сначала обучить, это еще предстоит. Но механизм набирает обороты достаточно быстро», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это инициатива Путина и президент внимательно отслеживает, как система развивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...