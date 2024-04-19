В Кремле рассказали, когда будут первые назначения по программе «Время героев»

Песков сообщил, что Путин следит за кадровой программой «Время героев»
Программа «Время Героев» только начала развиваться, отобранных претендентов еще предстоит обучить. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это начальный период развития системы, чтобы были назначения, их надо сначала обучить, это еще предстоит. Но механизм набирает обороты достаточно быстро», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что это инициатива Путина и президент внимательно отслеживает, как система развивается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.