Представитель Успенской опроверг проблемы со здоровьем певицы

Информация о том, что певица Любовь Успенская почувствовала себя плохо и обратилась к медицинским сотрудникам, не соответствует реальности. Об этом заявил представитель артистки.
«Через два часа Успенская будет в эфире шоу „Голос“. У нее все прекрасно, информация о том, что ей вызвали скорую, фейк», — цитирует слова представителя артистки телеканал «Рен ТВ».
Ранее появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Якобы Успенской стало плохо на Мосфильмовской улице, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
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