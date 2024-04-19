Представитель Успенской опроверг проблемы со здоровьем певицы

19 апреля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Представитель Любови Успенской опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы Фото: Анна Майорова © URA.RU Информация о том, что певица Любовь Успенская почувствовала себя плохо и обратилась к медицинским сотрудникам, не соответствует реальности. Об этом заявил представитель артистки. «Через два часа Успенская будет в эфире шоу „Голос“. У нее все прекрасно, информация о том, что ей вызвали скорую, фейк», — цитирует слова представителя артистки телеканал «Рен ТВ». Ранее появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Якобы Успенской стало плохо на Мосфильмовской улице, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о том, что певица Любовь Успенская почувствовала себя плохо и обратилась к медицинским сотрудникам, не соответствует реальности. Об этом заявил представитель артистки. «Через два часа Успенская будет в эфире шоу „Голос“. У нее все прекрасно, информация о том, что ей вызвали скорую, фейк», — цитирует слова представителя артистки телеканал «Рен ТВ». Ранее появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Якобы Успенской стало плохо на Мосфильмовской улице, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.