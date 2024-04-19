19 апреля 2024

Представитель Успенской опроверг проблемы со здоровьем певицы

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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, концертный зал, екатеринбург экспо, конгресс-холл
Представитель Любови Успенской опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы Фото:

Информация о том, что певица Любовь Успенская почувствовала себя плохо и обратилась к медицинским сотрудникам, не соответствует реальности. Об этом заявил представитель артистки.

«Через два часа Успенская будет в эфире шоу „Голос“. У нее все прекрасно, информация о том, что ей вызвали скорую, фейк», — цитирует слова представителя артистки телеканал «Рен ТВ».

Ранее появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Якобы Успенской стало плохо на Мосфильмовской улице, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

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Информация о том, что певица Любовь Успенская почувствовала себя плохо и обратилась к медицинским сотрудникам, не соответствует реальности. Об этом заявил представитель артистки. «Через два часа Успенская будет в эфире шоу „Голос“. У нее все прекрасно, информация о том, что ей вызвали скорую, фейк», — цитирует слова представителя артистки телеканал «Рен ТВ». Ранее появилась информация о том, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием. Якобы Успенской стало плохо на Мосфильмовской улице, где ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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