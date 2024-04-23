Стало известно, когда состоится заседание по делу Квинси Промеса

Заседание по делу Квинси Промеса пройдет 2 мая
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Судебное заседание по делу экстрадиции игрока футбольной команды «Спартак» Квинси Промеса состоится 2 мая. Об этом сообщило издание RTL

«Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста „Спартака“ Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая», — передает издание RTL. Идет речь о его экстрадиции в Нидерланды.

Промес был задержан 29 февраля в Дубае. Он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. При этом товарищи по команде поддерживают футболиста, передает Sport 24.

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Судебное заседание по делу экстрадиции игрока футбольной команды «Спартак» Квинси Промеса состоится 2 мая. Об этом сообщило издание RTL «Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста „Спартака“ Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая», — передает издание RTL. Идет речь о его экстрадиции в Нидерланды. Промес был задержан 29 февраля в Дубае. Он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. При этом товарищи по команде поддерживают футболиста, передает Sport 24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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