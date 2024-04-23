Стало известно, когда состоится заседание по делу Квинси Промеса

.
Судебное заседание по делу экстрадиции игрока футбольной команды «Спартак» Квинси Промеса состоится 2 мая. Об этом сообщило издание RTL
«Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста „Спартака“ Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая», — передает издание RTL. Идет речь о его экстрадиции в Нидерланды.
Промес был задержан 29 февраля в Дубае. Он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. При этом товарищи по команде поддерживают футболиста, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.