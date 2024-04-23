Стало известно, когда состоится заседание по делу Квинси Промеса

Заседание по делу Квинси Промеса пройдет 2 мая

23 апреля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

. Фото: Размик Закарян © URA.RU Судебное заседание по делу экстрадиции игрока футбольной команды «Спартак» Квинси Промеса состоится 2 мая. Об этом сообщило издание RTL «Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста „Спартака“ Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая», — передает издание RTL. Идет речь о его экстрадиции в Нидерланды. Промес был задержан 29 февраля в Дубае. Он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. При этом товарищи по команде поддерживают футболиста, передает Sport 24 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебное заседание по делу экстрадиции игрока футбольной команды «Спартак» Квинси Промеса состоится 2 мая. Об этом сообщило издание RTL «Первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста „Спартака“ Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая», — передает издание RTL. Идет речь о его экстрадиции в Нидерланды. Промес был задержан 29 февраля в Дубае. Он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. При этом товарищи по команде поддерживают футболиста, передает Sport 24.