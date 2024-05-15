Главу Харьковской области обвинили в хищении миллиарда долларов

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. По его словам, это повлияло на ситуацию в зоне СВО.
"В Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров", — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что хищения происходили в прифронтовой зоне, что повлекло за собой потерю 11 сел в Харьковской области за три дня.
ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Ранее сообщалось, что группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в области.
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