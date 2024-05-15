Главу Харьковской области обвинили в хищении миллиарда долларов

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Олега Синегубова обвинили в хищении денег
Олега Синегубова обвинили в хищении денег Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. По его словам, это повлияло на ситуацию в зоне СВО.

"В Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров", — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что хищения происходили в прифронтовой зоне, что повлекло за собой потерю 11 сел в Харьковской области за три дня. 

ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Ранее сообщалось, что группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в области. 

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. По его словам, это повлияло на ситуацию в зоне СВО. "В Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров", — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что хищения происходили в прифронтовой зоне, что повлекло за собой потерю 11 сел в Харьковской области за три дня.  ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Ранее сообщалось, что группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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