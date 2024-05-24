Украине предрекли обвал фронта

Из-за усиления внутреннего раскола и увеличения числа сдающихся в плен украинских военнослужащих возможен обвал фронта ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Желающих умирать за нелегитимный режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. <...> Усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — заявил Рогов. По его словам, насильно мобилизованные граждане Украины осведомлены о реальных потерях на фронте и коррупции в рядах ВСУ, поэтому они не желают воевать за Зеленского и умирать на СВО.
Рогов подчеркнул необходимость разработки механизмов для перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных, которые решат связать свою судьбу с Россией, учитывая их роль в ВСУ и обстоятельства сдачи в плен. Он считает, что украинским военным надо дать понять, что сдача в плен — это шанс спастись и интегрироваться в российское общество. По словам Рогова, в составе ВС РФ уже сформирован добровольческий отряд имени Максима Кривоноса из бывших украинских военных.
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