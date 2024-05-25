«Фонтанка»: неизвестный, стрелявший в полицейского в Петербурге, взял заложника

Вооруженный мужчина заперся в квартире и держит жену в заложниках, пишет "Фонтанка"
В Санкт-Петербурге мужчина, забаррикадировавшийся в своей квартире, удерживает в заложниках свою жену. Об этом написали в издании «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
«По словам очевидцев, в заложниках у мужчины находится жена», — передает агентство. Уточняется, что на месте происшествия дежурят скорая и пожарные.
Ранее в telegram-каналах сообщили, что неизвестный закрылся в своей квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции. Также в СМИ заявляли, что один из правоохранителей ранен. Официальных комментариев пока не поступало.
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