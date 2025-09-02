Лукашенко назвал самого важного союзника для Белоруссии

Россия является незаменимым партнером для его Белоруссии. Об этом на встрече в Китае с президентом РФ Владимиром Путиным заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко.
«Никто не заменит Россию для Белоруссии», — передает слова Лукашенко telegram-канал Кремля. Это заявление прозвучало в ответ на аналогичные слова Владимира Путина, который ранее подчеркивал уникальную роль Минска для России. Встреча лидеров двух государств состоялась в рамках визита в Китай на саммит ШОС, о чем сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметил российский лидер, сотрудничество между Москвой и Минском продолжает динамично развиваться, а его результаты уже очевидны в различных сферах. Он акцентировал, что успешное взаимодействие способствует экономическому росту обеих стран, а совместные проекты демонстрируют высокую эффективность и взаимную выгоду.
