Стоматолог заявил, что часто чистить зубы вредно

Стоматолог Антипенко: чистить зубы можно как до, так и после еды
© Служба новостей «URA.RU»
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После каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит, предупредил врач
После каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит, предупредил врач Фото:

Частая чистка зубов может быть вредной. Об этом заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Среди компонентов любой зубной пасты, помимо пенообразующих веществ, фтора, минералов, есть абразивы. Если использовать их слишком часто, эмаль потеряется значительно быстрее», — объяснил Антипенко в беседе с радио Sputnik. Он подчеркнул, что после приема пищи полезнее просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.

Стоматолог также объяснил, что утренняя чистка зубов сразу после пробуждения помогает снизить количество бактерий, активно размножающихся во время сна. Однако если завтрак не содержит много сахара, можно чистить зубы и после еды.

Ранее эстетический стоматолог Армен Акопян рассказал, что чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний. URA.RU писало о том, в чем опасна чувствительность зубов и что с этим делать. 

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Частая чистка зубов может быть вредной. Об этом заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко. «Среди компонентов любой зубной пасты, помимо пенообразующих веществ, фтора, минералов, есть абразивы. Если использовать их слишком часто, эмаль потеряется значительно быстрее», — объяснил Антипенко в беседе с радио Sputnik. Он подчеркнул, что после приема пищи полезнее просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой. Стоматолог также объяснил, что утренняя чистка зубов сразу после пробуждения помогает снизить количество бактерий, активно размножающихся во время сна. Однако если завтрак не содержит много сахара, можно чистить зубы и после еды. Ранее эстетический стоматолог Армен Акопян рассказал, что чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний. URA.RU писало о том, в чем опасна чувствительность зубов и что с этим делать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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