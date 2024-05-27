Москвичей отправили в изолятор за фото в шубах и с «долларами» в руках

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Участников фотосессии с фальшивыми долларами задержала полиция
Участников фотосессии с фальшивыми долларами задержала полиция Фото:

В Москве полиция задержала четырех человек за проведение фотосессии. Участники в шубах расстелили красную ковровую дорожку и разбросали вокруг купюры «банка приколов». 

«Задержанные устроили фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры», — написал РБК. Отмечается, что жители пожаловались на ситуацию, поскольку был перекрыт пешеходный переход и создана помеха движению. После этого полиция задержала четырех человек.

В telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщили, что участникам фотосессии назначен административный штраф. Они должны будут выплатить 20 тысяч рублей. 

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В Москве полиция задержала четырех человек за проведение фотосессии. Участники в шубах расстелили красную ковровую дорожку и разбросали вокруг купюры «банка приколов».  «Задержанные устроили фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры», — написал РБК. Отмечается, что жители пожаловались на ситуацию, поскольку был перекрыт пешеходный переход и создана помеха движению. После этого полиция задержала четырех человек. В telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщили, что участникам фотосессии назначен административный штраф. Они должны будут выплатить 20 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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