Москвичей отправили в изолятор за фото в шубах и с «долларами» в руках

В Москве полиция задержала четырех человек за проведение фотосессии. Участники в шубах расстелили красную ковровую дорожку и разбросали вокруг купюры «банка приколов».
«Задержанные устроили фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры», — написал РБК. Отмечается, что жители пожаловались на ситуацию, поскольку был перекрыт пешеходный переход и создана помеха движению. После этого полиция задержала четырех человек.
В telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщили, что участникам фотосессии назначен административный штраф. Они должны будут выплатить 20 тысяч рублей.
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