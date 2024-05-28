На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины: Россия нанесла удар по аэропорту в Запорожье
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Последствия ракетного удара не уточняются Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральная прокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ракетного удара.

«Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

По данным генпрокуратуры, 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации якобы нанесли удар по аэропорту Запорожья. Детали и обстоятельства происшествия, а также возможные последствия ракетного удара пока не уточняются.

Ранее ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS американского производства. Этим оружием ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России.

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Генеральная прокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ракетного удара. «Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. По данным генпрокуратуры, 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации якобы нанесли удар по аэропорту Запорожья. Детали и обстоятельства происшествия, а также возможные последствия ракетного удара пока не уточняются. Ранее ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS американского производства. Этим оружием ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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