На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генеральная прокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ракетного удара.
«Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
По данным генпрокуратуры, 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации якобы нанесли удар по аэропорту Запорожья. Детали и обстоятельства происшествия, а также возможные последствия ракетного удара пока не уточняются.
Ранее ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS американского производства. Этим оружием ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России.
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