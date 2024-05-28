На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины: Россия нанесла удар по аэропорту в Запорожье

28 мая 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Последствия ракетного удара не уточняются Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральная прокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ракетного удара. «Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. По данным генпрокуратуры, 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации якобы нанесли удар по аэропорту Запорожья. Детали и обстоятельства происшествия, а также возможные последствия ракетного удара пока не уточняются. Ранее ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS американского производства. Этим оружием ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате ракетного удара. «Вследствие попадания ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Информация о происшествии была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. По данным генпрокуратуры, 25 мая Вооруженные силы Российской Федерации якобы нанесли удар по аэропорту Запорожья. Детали и обстоятельства происшествия, а также возможные последствия ракетного удара пока не уточняются. Ранее ВС РФ ударили по складу, где находились ракеты ATACMS американского производства. Этим оружием ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России.