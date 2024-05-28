FT: западные компании передумывают уходить из России

Зарубежные компании, планировавшие покинуть Россию на фоне санкционного давления, начали менять свою точку зрения по этому поводу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на руководителей, работающих с такими компаниями на территории РФ.
«Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. <...> Однако в настроениях произошло заметное изменение», — пишут авторы издания, ссылаясь на свои источники. Те отмечают, что сейчас уход из России для компаний становится невыгодным. Уход предполагает продажу своих предприятий в срочном порядке по невыгодным ценникам. Уценка может составлять до 90%, передают журналисты.
Все больше иностранных компаний начали задумываться о том, чтобы остаться в России, несмотря на санкции. Например, японская табачная компания Japan Tobacco решила сохранить свои бизнес в России. Тем не менее компании все равно перестраивают режим работы на фоне ограничений. Западные ограничительные меры не смогли сломить экономику России, подытоживали авторы Washington Times, передает MK.RU.
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