Кардиолог рассказал, что категорически нельзя есть ради здоровья сердца

Людям с артериальной гипертонией следует сократить употребление поваренной соли и исключить продукты с высоким ее содержанием. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.
«Для больных артериальной гипертонией надо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования», — поделился Гинзбург с РИА Новости. Врач также акцентировал внимание на важности употребления овощей и фруктов, а также умеренном количестве белков животного происхождения.
Гинзбург добавил, что здоровая диета должна включать морепродукты, особенно рыбу из северных морей и рек из-за высокого содержания полезных жирных кислот. В то же время он рекомендовал снизить потребление жирного мяса, такого как свинина и баранина.
Ранее врач-терапевт, кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников назвал продукты, ведущие к тромбозу. Среди них — свинина и говяжья печень. Он отметил, что эти продукты плохо влияют на свертываемость крови и могут привести к образованию тромбов.
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