Кардиолог рассказал, что категорически нельзя есть ради здоровья сердца

Кардиолог Гинзбург: слишком соленые продукты вредны при болезнях сердца
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Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, рассказал врач
Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, рассказал врач Фото:

Людям с артериальной гипертонией следует сократить употребление поваренной соли и исключить продукты с высоким ее содержанием. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.

«Для больных артериальной гипертонией надо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования», — поделился Гинзбург с РИА Новости. Врач также акцентировал внимание на важности употребления овощей и фруктов, а также умеренном количестве белков животного происхождения.

Гинзбург добавил, что здоровая диета должна включать морепродукты, особенно рыбу из северных морей и рек из-за высокого содержания полезных жирных кислот. В то же время он рекомендовал снизить потребление жирного мяса, такого как свинина и баранина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников назвал продукты, ведущие к тромбозу. Среди них — свинина и говяжья печень. Он отметил, что эти продукты плохо влияют на свертываемость крови и могут привести к образованию тромбов. 

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Людям с артериальной гипертонией следует сократить употребление поваренной соли и исключить продукты с высоким ее содержанием. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург. «Для больных артериальной гипертонией надо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования», — поделился Гинзбург с РИА Новости. Врач также акцентировал внимание на важности употребления овощей и фруктов, а также умеренном количестве белков животного происхождения. Гинзбург добавил, что здоровая диета должна включать морепродукты, особенно рыбу из северных морей и рек из-за высокого содержания полезных жирных кислот. В то же время он рекомендовал снизить потребление жирного мяса, такого как свинина и баранина. Ранее врач-терапевт, кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников назвал продукты, ведущие к тромбозу. Среди них — свинина и говяжья печень. Он отметил, что эти продукты плохо влияют на свертываемость крови и могут привести к образованию тромбов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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