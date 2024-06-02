FT: у Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на 100 млрд долларов

02 июня 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Украина не будет довольна новой поддержкой НАТО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти не восприняли с энтузиазмом обсуждаемую в НАТО возможность выделения Киеву 100 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова дипломатического источника из альянса. «Эти средства не будут новыми, они лишь повторят уже предоставленную поддержку от стран-членов НАТО, не представляя собой отдельных финансовых вливаний», — пояснил источник. Он также отметил, что целью такого подхода является повышение эффективности координации и доставки помощи. Инициатива рассматривается сторонниками Киева как способ обеспечить равный вклад всех стран альянса в помощь Украине, учитывая размеры их ВВП и другие показатели. Ожидается, что это также поможет упорядочить структуру помощи от координационной группы, базирующейся на авиабазе Рамштайн, и уменьшить зависимость от руководства США в этом процессе. Предложение о выделении 100 миллиардов долларов было выдвинуто генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на фоне возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США, что может поставить под угрозу дальнейшие поставки оружия Украине, передает RT. Посол США в НАТО Джулианна Смит оценила этот шаг как «мост к членству [в НАТО]», который будет «хорошо освещен и сделан из стали». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти не восприняли с энтузиазмом обсуждаемую в НАТО возможность выделения Киеву 100 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова дипломатического источника из альянса. «Эти средства не будут новыми, они лишь повторят уже предоставленную поддержку от стран-членов НАТО, не представляя собой отдельных финансовых вливаний», — пояснил источник. Он также отметил, что целью такого подхода является повышение эффективности координации и доставки помощи. Инициатива рассматривается сторонниками Киева как способ обеспечить равный вклад всех стран альянса в помощь Украине, учитывая размеры их ВВП и другие показатели. Ожидается, что это также поможет упорядочить структуру помощи от координационной группы, базирующейся на авиабазе Рамштайн, и уменьшить зависимость от руководства США в этом процессе. Предложение о выделении 100 миллиардов долларов было выдвинуто генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на фоне возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США, что может поставить под угрозу дальнейшие поставки оружия Украине, передает RT. Посол США в НАТО Джулианна Смит оценила этот шаг как «мост к членству [в НАТО]», который будет «хорошо освещен и сделан из стали».