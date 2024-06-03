Байден не поедет на форум по Украине в Швейцарию

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Джо Байден не будет присутствовать на конференции в Швейцарии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вместо президента США Джо Байдена США на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Саммит пройдет 15 июня. Об этом рассказали в Белом доме.

«Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии», — говорится в сообщении Белого дома. Там добавили, что Харрис подчеркнет приверженность администрации Байдена в поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

Встреча по урегулированию украинского кризиса состоится в Швейцарии 15—16 июня. Россия отказалась участвовать в этой встрече, несмотря на официальное приглашение. По словам представителя Министерства иностранных дел России Марии Захарова, на этом саммите будут продвигать идею заключения перемирия в украинском конфликте на условиях, выдвигаемых Киевом.

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Вместо президента США Джо Байдена США на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Саммит пройдет 15 июня. Об этом рассказали в Белом доме. «Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии», — говорится в сообщении Белого дома. Там добавили, что Харрис подчеркнет приверженность администрации Байдена в поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН. Встреча по урегулированию украинского кризиса состоится в Швейцарии 15—16 июня. Россия отказалась участвовать в этой встрече, несмотря на официальное приглашение. По словам представителя Министерства иностранных дел России Марии Захарова, на этом саммите будут продвигать идею заключения перемирия в украинском конфликте на условиях, выдвигаемых Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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