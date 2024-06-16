СК пообещал найти причастных к гибели военного фотокорреспондента News.ru

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Клипарт. Салехард, су ск по янао, салехардский межрайонный следственный отдел
Следственный Комитет займется поиском причастных к гибели военного фотокорреспондента Цицаги Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России установит всех лиц, причастных к смерти военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги, погибшего в результате атаки украинских военных под Угледаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар», — сообщили представители СК в официальном telegram-канале ведомства. В сообщении также подчеркивается, что следствие предпримет все необходимые меры для того, чтобы установить и привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому трагическому событию.

Ранее, 16 июня, в ДНР погиб российский журналист Никита Цицаги. Военкор News.ru погиб под Угледаром при атаке дронов ВСУ.

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Следственный комитет России установит всех лиц, причастных к смерти военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги, погибшего в результате атаки украинских военных под Угледаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента в результате обстрела ВФУ города Угледар», — сообщили представители СК в официальном telegram-канале ведомства. В сообщении также подчеркивается, что следствие предпримет все необходимые меры для того, чтобы установить и привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому трагическому событию. Ранее, 16 июня, в ДНР погиб российский журналист Никита Цицаги. Военкор News.ru погиб под Угледаром при атаке дронов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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