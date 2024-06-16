Ученые раскрыли, как повысить шансы на здоровое старение

Замена просмотра телевизора на физическую активность способствует здоровому старению. Эта информация содержится в исследовании ученых, которое опубликовал журнал JAMA Network Open.
«Каждые два часа ежедневного сидячего просмотра ТВ приводили к снижению шансов на здоровое старение на 12%. Замена этого на два часа легкой физической активности увеличивала вероятность здорового старения на 6%», — отмечается в исследовании на сайте СМИ.
Всего были проанализированы данные о 45 тысячах пациентов за 20 лет. Ученые пришли к выводу, что даже уменьшение времени просмотра телевизора на час с последующей активностью приносит положительные результаты, особенно для тех, кто спит менее семи часов в сутки.
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