16 июня 2024

Ученые раскрыли, как повысить шансы на здоровое старение

JAMA: замена просмотра телевизора на активность улучшает здоровье пожилых
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению ученых, люди, проводящие много времени перед экраном телевизора, чаще сталкиваются с проблемами здоровья
По мнению ученых, люди, проводящие много времени перед экраном телевизора, чаще сталкиваются с проблемами здоровья Фото:

Замена просмотра телевизора на физическую активность способствует здоровому старению. Эта информация содержится в исследовании ученых, которое опубликовал журнал JAMA Network Open.

«Каждые два часа ежедневного сидячего просмотра ТВ приводили к снижению шансов на здоровое старение на 12%. Замена этого на два часа легкой физической активности увеличивала вероятность здорового старения на 6%», — отмечается в исследовании на сайте СМИ.

Всего были проанализированы данные о 45 тысячах пациентов за 20 лет. Ученые пришли к выводу, что даже уменьшение времени просмотра телевизора на час с последующей активностью приносит положительные результаты, особенно для тех, кто спит менее семи часов в сутки.

Ранее диетологи Кристина Войт и Эльвира Белева раскрыли, какие продукты позволяют выглядеть на 10 лет моложе. По их мнению, благодаря правильному образу жизни и здоровому питанию после 40 лет можно выглядеть на 30. Также физиолог Ольга Шестова поясняла, как продлить жизнь при помощи пяти простых правил. К ним относятся — хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце.

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Замена просмотра телевизора на физическую активность способствует здоровому старению. Эта информация содержится в исследовании ученых, которое опубликовал журнал JAMA Network Open. «Каждые два часа ежедневного сидячего просмотра ТВ приводили к снижению шансов на здоровое старение на 12%. Замена этого на два часа легкой физической активности увеличивала вероятность здорового старения на 6%», — отмечается в исследовании на сайте СМИ. Всего были проанализированы данные о 45 тысячах пациентов за 20 лет. Ученые пришли к выводу, что даже уменьшение времени просмотра телевизора на час с последующей активностью приносит положительные результаты, особенно для тех, кто спит менее семи часов в сутки. Ранее диетологи Кристина Войт и Эльвира Белева раскрыли, какие продукты позволяют выглядеть на 10 лет моложе. По их мнению, благодаря правильному образу жизни и здоровому питанию после 40 лет можно выглядеть на 30. Также физиолог Ольга Шестова поясняла, как продлить жизнь при помощи пяти простых правил. К ним относятся — хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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