Россия подарит Вьетнаму научно-исследовательское судно

Россия передаст Социалистической Республике Вьетнам исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Об этом говорится в совместном заявлении стран.
«Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно „Профессор Гагаринский“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что страны продолжат содействовать работе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр).
Глава РФ Владимир Путин в пятый раз за свой президентский срок посетил Вьетнам с рабочим визитом. Целью стояло укрепление партнерского взаимодействия между странами. По итогам на сайте Кремля опубликовали совместное заявление России и Вьетнама. URA.RU писало о главных тезисах.
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