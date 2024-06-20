Россия подарит Вьетнаму научно-исследовательское судно

Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский»
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Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно (архивное фото)
Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно (архивное фото) Фото:

Россия передаст Социалистической Республике Вьетнам исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Об этом говорится в совместном заявлении стран. 

«Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно „Профессор Гагаринский“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что страны продолжат содействовать работе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр). 

Глава РФ Владимир Путин в пятый раз за свой президентский срок посетил Вьетнам с рабочим визитом. Целью стояло укрепление партнерского взаимодействия между странами. По итогам на сайте Кремля опубликовали совместное заявление России и Вьетнама. URA.RU писало о главных тезисах

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Россия передаст Социалистической Республике Вьетнам исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Об этом говорится в совместном заявлении стран.  «Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно „Профессор Гагаринский“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что страны продолжат содействовать работе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр).  Глава РФ Владимир Путин в пятый раз за свой президентский срок посетил Вьетнам с рабочим визитом. Целью стояло укрепление партнерского взаимодействия между странами. По итогам на сайте Кремля опубликовали совместное заявление России и Вьетнама. URA.RU писало о главных тезисах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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