В ФРГ не нашли доказательств для задержаний из-за покушения на главу Rheinmetall

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, германия, флаг фрг
Германия не может найти доказательств для задержания подозреваемых в покушении на Паппергера, пишет Spiegel Фото:

Спецслужбы Германии не нашли доказательную базу для задержания подозреваемых в деле о покушении на директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Spiegel, заявляя, что в качестве фигурантов по делу могут выступать специально нанятые российские агенты.

«Доказательств для задержаний по делу о якобы планах покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера нет», — пишет издание со ссылкой на источник в спецслужбах Запада. В материале отмечается, что покушение могли совершить так называемые «прокси» российских спецслужб. Они якобы являются специально нанятыми Москвой агентами. Однако у западных спецслужб не было достаточно информации для задержания подозреваемых.

Ранее телеканал CNN сообщил о попытке покушения на директора Rheinmetall, поставляющего вооружения для Украины. Американские власти первыми узнали о подготовке покушения и проинформировали немецких коллег. Благодаря этому спецслужбам Германии удалось предотвратить нападение. CNN также высказал предположение о возможной причастности РФ к планированию покушения, однако конкретных доказательств этой версии не представлено, пишет деловое издание «Взгляд».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в правдоподобности сообщений о покушении на Паппергера. По его словам, такие утверждения носят характер «очередных фейков». Песков подчеркнул, что сообщения, предполагающие причастность России к покушению, следует воспринимать с осторожностью и не относиться к ним серьезно из-за способа их подачи.

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Спецслужбы Германии не нашли доказательную базу для задержания подозреваемых в деле о покушении на директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Spiegel, заявляя, что в качестве фигурантов по делу могут выступать специально нанятые российские агенты. «Доказательств для задержаний по делу о якобы планах покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера нет», — пишет издание со ссылкой на источник в спецслужбах Запада. В материале отмечается, что покушение могли совершить так называемые «прокси» российских спецслужб. Они якобы являются специально нанятыми Москвой агентами. Однако у западных спецслужб не было достаточно информации для задержания подозреваемых. Ранее телеканал CNN сообщил о попытке покушения на директора Rheinmetall, поставляющего вооружения для Украины. Американские власти первыми узнали о подготовке покушения и проинформировали немецких коллег. Благодаря этому спецслужбам Германии удалось предотвратить нападение. CNN также высказал предположение о возможной причастности РФ к планированию покушения, однако конкретных доказательств этой версии не представлено, пишет деловое издание «Взгляд». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в правдоподобности сообщений о покушении на Паппергера. По его словам, такие утверждения носят характер «очередных фейков». Песков подчеркнул, что сообщения, предполагающие причастность России к покушению, следует воспринимать с осторожностью и не относиться к ним серьезно из-за способа их подачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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