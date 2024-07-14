В Кремле дали первый комментарий после попытки покушения на Трампа

Песков: атмосфера, созданная администрацией США, спровоцировала атаку на Трампа

14 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Кремль не считает, что нападение на Трампа организовано нынешними властями США, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли было организовано действующей властью. Подобное спровоцировала атмосфера вокруг него. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы не считаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью. Атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем выздоровления всем пострадавшим», — добавил представитель Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли было организовано действующей властью. Подобное спровоцировала атмосфера вокруг него. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы не считаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью. Атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем выздоровления всем пострадавшим», — добавил представитель Кремля.