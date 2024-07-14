В Кремле дали первый комментарий после попытки покушения на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли было организовано действующей властью. Подобное спровоцировала атмосфера вокруг него. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Мы не считаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью. Атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем выздоровления всем пострадавшим», — добавил представитель Кремля.
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