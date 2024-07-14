В Кремле дали первый комментарий после попытки покушения на Трампа

Песков: атмосфера, созданная администрацией США, спровоцировала атаку на Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Кремль не считает, что нападение на Трампа организовано нынешними властями США, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли было организовано действующей властью. Подобное спровоцировала атмосфера вокруг него. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью. Атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем выздоровления всем пострадавшим», — добавил представитель Кремля.

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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли было организовано действующей властью. Подобное спровоцировала атмосфера вокруг него. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы не считаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью. Атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулись США», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. «Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем выздоровления всем пострадавшим», — добавил представитель Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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