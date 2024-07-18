Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги англосаксонских хозяев Киева

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова обвинила Запад в преступлениях против России Фото:

Покушение на российского президента Владимира Путина, о котором на днях заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), готовилось на деньги англосаксонских хозяев Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет сомнений, что э то преступление [покушение на Путина]… подобные преступления финансировались и планировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима. Деньги идут колоссальными потоками, и ни одно злодеяние, ни один террористический акт против мирного населения, против власти, ни разу за это период не были осуждены странами Запада в их национальном качестве или коллективно», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция его идет на телеканале «Россия 24».

Буданов ранее заявлял о безуспешной попытке украинских спецслужб совершить покушение на Владимира Путина. В Кремле в ответ на это заявили, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. Захарова, комментируя высказывание Буданова, подчеркнула, что покушение на Владимира Путина готовилось опять на американские деньги и посоветовала США использовать эти средства на американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США.

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Покушение на российского президента Владимира Путина, о котором на днях заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), готовилось на деньги англосаксонских хозяев Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нет сомнений, что э то преступление [покушение на Путина]… подобные преступления финансировались и планировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима. Деньги идут колоссальными потоками, и ни одно злодеяние, ни один террористический акт против мирного населения, против власти, ни разу за это период не были осуждены странами Запада в их национальном качестве или коллективно», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция его идет на телеканале «Россия 24». Буданов ранее заявлял о безуспешной попытке украинских спецслужб совершить покушение на Владимира Путина. В Кремле в ответ на это заявили, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. Захарова, комментируя высказывание Буданова, подчеркнула, что покушение на Владимира Путина готовилось опять на американские деньги и посоветовала США использовать эти средства на американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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