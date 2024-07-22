Песков: запрет Франции на работу журналистов РФ на Играх ущемляет свободу СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков Дмитрий. Сочи, песков дмитрий
Запрет Франции на работу журналистов России на Олимпиаде ущемляет свободу СМИ, заявил Дмитрий Песков Фото:

Запрет Франции на работу российских журналистов на Олимпийских играх ущемляет свободу СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Безусловно, это неприемлемо, такие решения. Они ущемляют свободу СМИ напрямую и нарушают все обязательства Франции перед ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и другими организациями. И мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к защите свобод и правил СМИ», — сказал Песков.

Ранее власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запрет Франции на работу российских журналистов на Олимпийских играх ущемляет свободу СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Безусловно, это неприемлемо, такие решения. Они ущемляют свободу СМИ напрямую и нарушают все обязательства Франции перед ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и другими организациями. И мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к защите свобод и правил СМИ», — сказал Песков. Ранее власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...