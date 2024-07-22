Песков: запрет Франции на работу журналистов РФ на Играх ущемляет свободу СМИ

Запрет Франции на работу российских журналистов на Олимпийских играх ущемляет свободу СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
«Безусловно, это неприемлемо, такие решения. Они ущемляют свободу СМИ напрямую и нарушают все обязательства Франции перед ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и другими организациями. И мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны правозащитных организаций и организаций, которые имеют отношение к защите свобод и правил СМИ», — сказал Песков.
Ранее власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
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