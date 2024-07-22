FT: МИД Германии экстренно готовится к победе Трампа

22 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Возвращение Дональда Трампа может иметь последствия для Германии, пишет FT Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году МИД Германии с опасением смотрит на возможную победу миллиардера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. В связи с этим немецкое внешнеполитическое ведомство формирует специальную кризисную группу, чтобы обсудить, как реагировать в случае его переизбрания на второй срок. Об этом пишет газета Financial Times. «В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты изо всех сил готовятся к сценарию, который многие долгое время считали невероятным: возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Это событие может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире», — отметили в британской газете . Также дипломаты создали группу, чтобы обсудить, как Берлин должен реагировать на второй срок Трампа. Германия готовится к возвращению президента с более ориентированной на Америку экономической политикой, включая угрозу введения пошлины в размере 10% на весь импорт, что может нанести ущерб экономике Германии. Также тревога усилилась с появлением на политическом горизонте соратника Трампа Джей Ди Вэнса, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины. Ранее Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить вице-президента США Камалу Харрис, чем Байдена, если та будет участвовать в выборах. По предварительным данным, Трамп также добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Германии с опасением смотрит на возможную победу миллиардера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. В связи с этим немецкое внешнеполитическое ведомство формирует специальную кризисную группу, чтобы обсудить, как реагировать в случае его переизбрания на второй срок. Об этом пишет газета Financial Times. «В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты изо всех сил готовятся к сценарию, который многие долгое время считали невероятным: возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Это событие может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире», — отметили в британской газете. Также дипломаты создали группу, чтобы обсудить, как Берлин должен реагировать на второй срок Трампа. Германия готовится к возвращению президента с более ориентированной на Америку экономической политикой, включая угрозу введения пошлины в размере 10% на весь импорт, что может нанести ущерб экономике Германии. Также тревога усилилась с появлением на политическом горизонте соратника Трампа Джей Ди Вэнса, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины. Ранее Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить вице-президента США Камалу Харрис, чем Байдена, если та будет участвовать в выборах. По предварительным данным, Трамп также добьется отставки украинского лидера Владимира Зеленского.