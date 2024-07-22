Актриса Муцениеце подтвердила роман с Кологривым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Актриса Агата Муцениеце подтвердила недолгие отношения с Никитой Кологривым (на фото) Фото:

Актриса Агата Муцениеце подтвердила роман с Никитой Кологривым. Об этом она рассказала на «Шоу Воли» на ТНТ.

«Я на 100% с ним согласна. Был роман, но он как был, так и сплыл. Недолгий… Супер! Лучше и не скажешь», — соглашается Муциениеце со словами Никиты Кологривого, который описал их роман как «был, так и сплыл».

Агата была партнершей Кологривого на съемках фильма «Я — медведь». После этого Никита ушел от жены Александрины Питиримовой, с которой познакомился еще в ГИТИСЕ во время учебы. На данный момент уже бывшая жена Никиты воспитывает от него двухлетнюю дочь Есению.

Ранее сообщалось, что Кологривый пострадал после своего дебоша в Новосибирске. Он признался, что лишился нескольких ролей и рекламных контрактов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Агата Муцениеце подтвердила роман с Никитой Кологривым. Об этом она рассказала на «Шоу Воли» на ТНТ. «Я на 100% с ним согласна. Был роман, но он как был, так и сплыл. Недолгий… Супер! Лучше и не скажешь», — соглашается Муциениеце со словами Никиты Кологривого, который описал их роман как «был, так и сплыл». Агата была партнершей Кологривого на съемках фильма «Я — медведь». После этого Никита ушел от жены Александрины Питиримовой, с которой познакомился еще в ГИТИСЕ во время учебы. На данный момент уже бывшая жена Никиты воспитывает от него двухлетнюю дочь Есению. Ранее сообщалось, что Кологривый пострадал после своего дебоша в Новосибирске. Он признался, что лишился нескольких ролей и рекламных контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...