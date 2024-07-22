Актриса Муцениеце подтвердила роман с Кологривым

Актриса Агата Муцениеце подтвердила роман с Никитой Кологривым. Об этом она рассказала на «Шоу Воли» на ТНТ.
«Я на 100% с ним согласна. Был роман, но он как был, так и сплыл. Недолгий… Супер! Лучше и не скажешь», — соглашается Муциениеце со словами Никиты Кологривого, который описал их роман как «был, так и сплыл».
Агата была партнершей Кологривого на съемках фильма «Я — медведь». После этого Никита ушел от жены Александрины Питиримовой, с которой познакомился еще в ГИТИСЕ во время учебы. На данный момент уже бывшая жена Никиты воспитывает от него двухлетнюю дочь Есению.
Ранее сообщалось, что Кологривый пострадал после своего дебоша в Новосибирске. Он признался, что лишился нескольких ролей и рекламных контрактов.
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