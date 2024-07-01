Кологривый рассказал, как пострадал после дебоша в Новосибирске

Кологривый потерял некоторые роли из-за дебоша в Новосибирске

01 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Кологривый сказал, что лишился некоторых ролей из-за устроенного им дебоша Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Актер Никита Кологривый признался, что лишился нескольких ролей из-за устроенного им в новосибирском ресторане дебоша. Об этом пишет Voice. «Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты… Они испугались. Сейчас, слава Богу, все хорошо, все есть, все расписано», — сказал Кологривый на «Шоу Воли». Новость по теме Как сложится карьера дебошира Кологривого после ареста В марте актер укусил официантку за бедро и обругал людей в ресторане родного Новосибирска, после чего Кологривого арестовали на неделю. На «Шоу Воли» актер признался, что ничего не помнит, и заявил, что это была странная шутка с его стороны. Кроме того, Кологривый высказался о своей внешности и сказал, что не собирается убирать щель между зубов и исправлять косоглазие. Актер считает, что это его особенность. Ранее URA.RU сообщало, что пермская актриса из сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив пошутила про своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, назвав его «смешным чуваком». Это заявление она сделала в рамках шоу «Натальная карта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Никита Кологривый признался, что лишился нескольких ролей из-за устроенного им в новосибирском ресторане дебоша. Об этом пишет Voice. «Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты… Они испугались. Сейчас, слава Богу, все хорошо, все есть, все расписано», — сказал Кологривый на «Шоу Воли». В марте актер укусил официантку за бедро и обругал людей в ресторане родного Новосибирска, после чего Кологривого арестовали на неделю. На «Шоу Воли» актер признался, что ничего не помнит, и заявил, что это была странная шутка с его стороны. Кроме того, Кологривый высказался о своей внешности и сказал, что не собирается убирать щель между зубов и исправлять косоглазие. Актер считает, что это его особенность. Ранее URA.RU сообщало, что пермская актриса из сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив пошутила про своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, назвав его «смешным чуваком». Это заявление она сделала в рамках шоу «Натальная карта».