WSJ: релоканты сформировали в Аргентине «маленькую Россию»

Более 75 тысяч россиян переехали в Аргентину с февраля 2022 года, создав в Буэнос-Айресе своеобразную "маленькую Россию". Об этом написала газета The Wall Street Journal.
"В Аргентине центр нового сообщества «Маленькая Россия» раскинулся на Палермо, Бельграно и другие районы Буэнос-Айреса", — говорится в материале издания. Отмечается, что с начала конфликта на Украине в Аргентину прибыло более 75 тысяч россиян.
Как пишет издание, российские мигранты активно интегрируются в жизнь аргентинской столицы, открывая бизнес и работая в IT-сфере, при этом многие из них получают доход в иностранной валюте и криптовалюте. Однако переезд в Аргентину связан с определенными рисками, учитывая высокий уровень бедности и инфляции в стране.
Ранее Bloomberg писало, что россияне, которые уехали за границу, возвращаются в РФ из-за отказов в продлении вида на жительство и трудностей с работой за рубежом. В частности, бывший политтехнолог из Москвы Алексей, который переехал в Грузию для работы предпринимателем, вернулся на родину, когда у него закончились финансы. Кроме того, представители отечественного шоу-бизнеса, которые приняли решение уехать из России, осудив проведение СВО, оказались в довольно сложном положении, сообщает "Царьград".
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