Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ судебной практики, касающейся освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Пресс-служба ведомства сообщила, что решившие отправиться в зону спецоперации руководствуются не только стремлением избежать наказания, они стремятся служить на пользу Родине. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 30 июля.
Анализ судебной практики
Бастрыкин дал поручение проанализировать судебную практику по вопросам освобождения от уголовной ответственности заключивших с Минобороны РФ контракт для участия в СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что вступившие в ряды ВС РФ стремятся не только избежать наказания, они желают быть полезными Родине.
«Ростех» увеличил производство военной техники и разработал роботов для СВО
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил скорой поставке роботов в зону спецоперации на Украине. По его словам, в данный момент управляемое роботизированное колесное средство проходит апробацию перед возможным серийным выпуском. В задачи робота будет входить доставка солдатам боеприпасов и перевозка раненых.
Корпорация «Ростех» также увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. По словам Чемезова, для нужд Минобороны РФ в серийное производство были поставлены самолеты, вертолеты и танки.
Иск к Минобороны РФ
Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он утверждает, что продлить срок пребывания вовремя не успел, ответ на его заявление пришел, когда тот уже находился в зоне спецоперации на Украине. Во время прохождения службы датчанин подал иск на ведомство с требованием расторгнуть контракт, уверяя, что из-за незнания русского языка не понимал условий документа.
Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ и потери за стуки
В ходе специальной военной операции группировка войск «Север» нанесла удары по пунктам временной дислокации и огневым средствам Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с использованием систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цели были выявлены благодаря эффективной воздушной разведке, что позволило артиллеристам точно нанести удары, передает «Пятый канал».
Потери военнослужащих ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1930 человек. Отмечается, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские войска потеряли до 650 военных, «Запад» уничтожил — до 500 солдат ВСУ, «Центр» ликвидировал около 315 человек, а «Восток» — до 125.
Заявление премьера Грузии о конфликте на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение о завершении военного конфликта на Украине в 2025 году. Он ожидает, что это послужит стимулом для обновления отношений с США. Кобахидзе подчеркнул важность встречных шагов со стороны США для обновления двусторонних отношений после окончания конфликта.
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