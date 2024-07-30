СК изучит практику освобождения от уголовного наказания участников СВО: главное к вечеру 30 июля

СК России изучит практику освобождения от уголовного наказания участников СВО

30 июля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил изучить практику освобождения от уголовной ответственности для ушедших на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ судебной практики, касающейся освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Пресс-служба ведомства сообщила, что решившие отправиться в зону спецоперации руководствуются не только стремлением избежать наказания, они стремятся служить на пользу Родине. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 30 июля. Анализ судебной практики Бастрыкин дал поручение проанализировать судебную практику по вопросам освобождения от уголовной ответственности заключивших с Минобороны РФ контракт для участия в СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что вступившие в ряды ВС РФ стремятся не только избежать наказания, они желают быть полезными Родине. «Ростех» увеличил производство военной техники и разработал роботов для СВО Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил скорой поставке роботов в зону спецоперации на Украине. По его словам, в данный момент управляемое роботизированное колесное средство проходит апробацию перед возможным серийным выпуском. В задачи робота будет входить доставка солдатам боеприпасов и перевозка раненых. Корпорация «Ростех» также увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. По словам Чемезова, для нужд Минобороны РФ в серийное производство были поставлены самолеты, вертолеты и танки. Иск к Минобороны РФ Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он утверждает, что продлить срок пребывания вовремя не успел, ответ на его заявление пришел, когда тот уже находился в зоне спецоперации на Украине. Во время прохождения службы датчанин подал иск на ведомство с требованием расторгнуть контракт, уверяя, что из-за незнания русского языка не понимал условий документа. Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ и потери за стуки В ходе специальной военной операции группировка войск «Север» нанесла удары по пунктам временной дислокации и огневым средствам Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с использованием систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цели были выявлены благодаря эффективной воздушной разведке, что позволило артиллеристам точно нанести удары, передает «Пятый канал». Потери военнослужащих ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1930 человек. Отмечается, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские войска потеряли до 650 военных, «Запад» уничтожил — до 500 солдат ВСУ, «Центр» ликвидировал около 315 человек, а «Восток» — до 125. Заявление премьера Грузии о конфликте на Украине Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение о завершении военного конфликта на Украине в 2025 году. Он ожидает, что это послужит стимулом для обновления отношений с США. Кобахидзе подчеркнул важность встречных шагов со стороны США для обновления двусторонних отношений после окончания конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ судебной практики, касающейся освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Пресс-служба ведомства сообщила, что решившие отправиться в зону спецоперации руководствуются не только стремлением избежать наказания, они стремятся служить на пользу Родине. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 30 июля. Бастрыкин дал поручение проанализировать судебную практику по вопросам освобождения от уголовной ответственности заключивших с Минобороны РФ контракт для участия в СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что вступившие в ряды ВС РФ стремятся не только избежать наказания, они желают быть полезными Родине. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил скорой поставке роботов в зону спецоперации на Украине. По его словам, в данный момент управляемое роботизированное колесное средство проходит апробацию перед возможным серийным выпуском. В задачи робота будет входить доставка солдатам боеприпасов и перевозка раненых. Корпорация «Ростех» также увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. По словам Чемезова, для нужд Минобороны РФ в серийное производство были поставлены самолеты, вертолеты и танки. Гражданин Дании, проживая в России, при окончании срока пребывания в стране, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он утверждает, что продлить срок пребывания вовремя не успел, ответ на его заявление пришел, когда тот уже находился в зоне спецоперации на Украине. Во время прохождения службы датчанин подал иск на ведомство с требованием расторгнуть контракт, уверяя, что из-за незнания русского языка не понимал условий документа. В ходе специальной военной операции группировка войск «Север» нанесла удары по пунктам временной дислокации и огневым средствам Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с использованием систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цели были выявлены благодаря эффективной воздушной разведке, что позволило артиллеристам точно нанести удары, передает «Пятый канал». Потери военнослужащих ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1930 человек. Отмечается, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские войска потеряли до 650 военных, «Запад» уничтожил — до 500 солдат ВСУ, «Центр» ликвидировал около 315 человек, а «Восток» — до 125. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение о завершении военного конфликта на Украине в 2025 году. Он ожидает, что это послужит стимулом для обновления отношений с США. Кобахидзе подчеркнул важность встречных шагов со стороны США для обновления двусторонних отношений после окончания конфликта.