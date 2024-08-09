Маск заявил, что подпалит усы президента Венесуэлы лазером из-за блокировки X

Илон Маск заявил, что использует космические лазеры, чтобы подпалить усы президенту Венесуэлы
Илон Маск, американский предприниматель, отреагировал на приостановку работы социальной сети X в Венесуэле. Он в шутливой форме пообещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мы подпалим ему усы из космоса!» — написал Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал блокировку платформы из-за нарушения законодательства Венесуэлы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о приостановке работы соцсети Х на десять дней. Он заявил, что сервис нарушил все нормы, разжигая ненависть и гражданскую войну в стране, передает RT.
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