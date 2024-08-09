Маск заявил, что подпалит усы президента Венесуэлы лазером из-за блокировки X

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Илон Маск заявил, что использует космические лазеры, чтобы подпалить усы президенту Венесуэлы
Илон Маск заявил, что использует космические лазеры, чтобы подпалить усы президенту Венесуэлы Фото:

Илон Маск, американский предприниматель, отреагировал на приостановку работы социальной сети X в Венесуэле. Он в шутливой форме пообещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — написал Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал блокировку платформы из-за нарушения законодательства Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о приостановке работы соцсети Х на десять дней. Он заявил, что сервис нарушил все нормы, разжигая ненависть и гражданскую войну в стране, передает RT.

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Илон Маск, американский предприниматель, отреагировал на приостановку работы социальной сети X в Венесуэле. Он в шутливой форме пообещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Мы подпалим ему усы из космоса!» — написал Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал блокировку платформы из-за нарушения законодательства Венесуэлы. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о приостановке работы соцсети Х на десять дней. Он заявил, что сервис нарушил все нормы, разжигая ненависть и гражданскую войну в стране, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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