Обстановка для украинских военных в Донбассе после начала наступления на Курскую область начала ухудшаться. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач. Он отметил, что войска столкнулись с нехваткой боеприпасов и возросшим давлением со стороны российской армии.
«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач. Слова украинского военного передает Politico.
По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинова, в атаке на Курскую область ВСУ задействовали 12 тысяч военных, передает 360.ru. Основной целью украинских военных был захват Курской АЭС. Планы противника провалились, ведь ВС РФ удалось ликвидировать большую часть техники и живой силы, передает «Национальная служба новостей».
Для атаки на российский регион, Украина перебросила некоторые военные подразделения ВСУ с самых горячих участков фронта. Киеву не удалось отвлечь ВС РФ от других участков фронта, наоборот, российские солдаты демонстрируют успехи в зоне проведения СВО. Так бойцы группировки «Центр» 15 августа освободили Ивановку в ДНР, передает RT.
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