В ВСУ указали на критическую ситуацию в Донбассе из-за боев в Курской области

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Для ВСУ на Донбассе ухудшилась обстановка, они испытывают нехватку боеприпасов из-за атаки на Курскую область
Для ВСУ на Донбассе ухудшилась обстановка, они испытывают нехватку боеприпасов из-за атаки на Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка для украинских военных в Донбассе после начала наступления на Курскую область начала ухудшаться. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач. Он отметил, что войска столкнулись с нехваткой боеприпасов и возросшим давлением со стороны российской армии.

«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач. Слова украинского военного передает Politico.

По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинова, в атаке на Курскую область ВСУ задействовали 12 тысяч военных, передает 360.ru. Основной целью украинских военных был захват Курской АЭС. Планы противника провалились, ведь ВС РФ удалось ликвидировать большую часть техники и живой силы, передает «Национальная служба новостей».

Для атаки на российский регион, Украина перебросила некоторые военные подразделения ВСУ с самых горячих участков фронта. Киеву не удалось отвлечь ВС РФ от других участков фронта, наоборот, российские солдаты демонстрируют успехи в зоне проведения СВО. Так бойцы группировки «Центр» 15 августа освободили Ивановку в ДНР, передает RT.

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Обстановка для украинских военных в Донбассе после начала наступления на Курскую область начала ухудшаться. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач. Он отметил, что войска столкнулись с нехваткой боеприпасов и возросшим давлением со стороны российской армии. «Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач. Слова украинского военного передает Politico. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинова, в атаке на Курскую область ВСУ задействовали 12 тысяч военных, передает 360.ru. Основной целью украинских военных был захват Курской АЭС. Планы противника провалились, ведь ВС РФ удалось ликвидировать большую часть техники и живой силы, передает «Национальная служба новостей». Для атаки на российский регион, Украина перебросила некоторые военные подразделения ВСУ с самых горячих участков фронта. Киеву не удалось отвлечь ВС РФ от других участков фронта, наоборот, российские солдаты демонстрируют успехи в зоне проведения СВО. Так бойцы группировки «Центр» 15 августа освободили Ивановку в ДНР, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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