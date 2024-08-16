16 августа 2024

Россияне заявили о боязни помилованного после СВО садиста, убившего девушку

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«Почепский садист» был приговорен к 22 годам колонии за убийство девушки Фото:

Владимир Захаренок, известный как «почепский садист», вернулся из зоны СВО после помилования, чем вызвал страх у жителей деревни Кожемяки в Брянской области. Мать погибшей от рук преступника Татьяна рассказала, что теперь боится за себя и других своих детей. В то, что убийца исправился, женщина не верит.

«Слух идет, что он на воле. Нет справедливости — кто-то в могиле лежит уже четыре года, в сырой земле, а кто-то убил, изнасиловал — посадили на 22 года, вышел через четыре года. Где справедливость? Нет ее… Я боюсь за детей. Не дай бог они в школу пойдут, и он их поймает», — передает слова Татьяны «Газета.Ru».

Жительница деревни, настоящее имя которой не раскрывается, подтвердила, что увидела Захаренка в деревне. Местные пребывают в шоковом состоянии из-за боязни возмездия со стороны «почепского садиста. Одна из жительниц рассказала, что продала дом и увезла мать из Кожемяк после возвращения преступника.

Захаренок совершил убийство девушки 22 ноября 2020 года. После застолья в честь дня рождения он заперся с 18-летней жительницей деревни и издевался над ней. Захаренок изнасиловал и вогнал металлические предметы в тело девушки. Позднее жертва скончалась в больнице из-за полученных травм.

Суд признал виновным Захаренка и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что спустя около двух лет с момента вынесения приговора осужденный подписал контракт и ушел на СВО из места отбывания наказания.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

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Владимир Захаренок, известный как «почепский садист», вернулся из зоны СВО после помилования, чем вызвал страх у жителей деревни Кожемяки в Брянской области. Мать погибшей от рук преступника Татьяна рассказала, что теперь боится за себя и других своих детей. В то, что убийца исправился, женщина не верит. «Слух идет, что он на воле. Нет справедливости — кто-то в могиле лежит уже четыре года, в сырой земле, а кто-то убил, изнасиловал — посадили на 22 года, вышел через четыре года. Где справедливость? Нет ее… Я боюсь за детей. Не дай бог они в школу пойдут, и он их поймает», — передает слова Татьяны «Газета.Ru». Жительница деревни, настоящее имя которой не раскрывается, подтвердила, что увидела Захаренка в деревне. Местные пребывают в шоковом состоянии из-за боязни возмездия со стороны «почепского садиста. Одна из жительниц рассказала, что продала дом и увезла мать из Кожемяк после возвращения преступника. Захаренок совершил убийство девушки 22 ноября 2020 года. После застолья в честь дня рождения он заперся с 18-летней жительницей деревни и издевался над ней. Захаренок изнасиловал и вогнал металлические предметы в тело девушки. Позднее жертва скончалась в больнице из-за полученных травм. Суд признал виновным Захаренка и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что спустя около двух лет с момента вынесения приговора осужденный подписал контракт и ушел на СВО из места отбывания наказания. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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