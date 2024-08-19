Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе на уровне катастрофы — Киев очень рискует, отправляя своих солдат в Россию. Об этом заявил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке, уточнив, что не побоится ответной критики.
«Даже если я снова вызываю к себе антипатию. Ситуация [для ВСУ] в Донбассе катастрофическая… Я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять пять тысяч лучших солдат в соседнюю страну», — написал он в соцсети X, указав на то, что украинские власти распорядились эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов. Он подчеркнул, что такая атака намного опаснее, чем проведение контрнаступления на территории самой Украины.
Жителей трех подконтрольных Киеву городов в ДНР (Селидово, Покровска и Мирнограда) вице-премьер страны Ирина Верещук призвала эвакуироваться 18 августа, передает «Царьград». ВС РФ уже взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка и населенный пункт Артемово (Зализное) в ДНР и населенный пункт Нью-Йорк. Подробнее об ходе спецоперации — в материале URA.RU.
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