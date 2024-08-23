«Ночные охотники» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: вертолеты «Ночные охотники» уничтожили технику ВСУ под Курском
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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, Ми-28
При уничтожении вражеской техники в Курской области были задействованы вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские экипажи модифицированного вертолета Ми-28НМ, носящего название «Ночной охотник», уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ <…> нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Все цели были благополучно уничтожены, добавили там. Отмечается, что удар был нанесен противотанковыми ракетами.

Вертолеты Ми-28 с 2013 года находятся на вооружении российской армии. Он был впервые введен в эксплуатацию еще в 1982 году, однако с течением времени постоянно усовершенствовался. По итогу была разработана версия вертолета Ми-28Н, также известный как «Ночной охотник». Также пилоты уважительно называют эту версию летательной техники как «Николай Михайлович».

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Спустя время они начали вводить в регион военные колонны, однако техника успешно уничтожается российскими войсками. Также ВС РФ поражают и западную технику.

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Российские экипажи модифицированного вертолета Ми-28НМ, носящего название «Ночной охотник», уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ <…> нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Все цели были благополучно уничтожены, добавили там. Отмечается, что удар был нанесен противотанковыми ракетами. Вертолеты Ми-28 с 2013 года находятся на вооружении российской армии. Он был впервые введен в эксплуатацию еще в 1982 году, однако с течением времени постоянно усовершенствовался. По итогу была разработана версия вертолета Ми-28Н, также известный как «Ночной охотник». Также пилоты уважительно называют эту версию летательной техники как «Николай Михайлович». ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Спустя время они начали вводить в регион военные колонны, однако техника успешно уничтожается российскими войсками. Также ВС РФ поражают и западную технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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