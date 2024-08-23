«Ночные охотники» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские экипажи модифицированного вертолета Ми-28НМ, носящего название «Ночной охотник», уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ <…> нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Все цели были благополучно уничтожены, добавили там. Отмечается, что удар был нанесен противотанковыми ракетами.
Вертолеты Ми-28 с 2013 года находятся на вооружении российской армии. Он был впервые введен в эксплуатацию еще в 1982 году, однако с течением времени постоянно усовершенствовался. По итогу была разработана версия вертолета Ми-28Н, также известный как «Ночной охотник». Также пилоты уважительно называют эту версию летательной техники как «Николай Михайлович».
ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Спустя время они начали вводить в регион военные колонны, однако техника успешно уничтожается российскими войсками. Также ВС РФ поражают и западную технику.
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