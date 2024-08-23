Минтранс: в порту «Кавказ», где по парому ударили ВСУ, ввели особый режим

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Переправа в порту «Кавказ», где ВСУ ударили по парому, не функционирует (архивное фото) Фото:

В морском порту «Кавказ» введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ.

«Керченская паромная переправа на период устранения последствий в порту „Кавказ“ временно не функционирует», — отмечает министерство. Сообщение передает РИА Новости. Последствия атаки ВСУ устраняют в настоящий момент.

Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ». По итогу судно затонуло.

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В морском порту «Кавказ» введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ. «Керченская паромная переправа на период устранения последствий в порту „Кавказ“ временно не функционирует», — отмечает министерство. Сообщение передает РИА Новости. Последствия атаки ВСУ устраняют в настоящий момент. Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ». По итогу судно затонуло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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