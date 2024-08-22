ВС РФ освободили важный пункт в ДНР

ВС РФ освободили Межевое в ДНР
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Российские военные освободили Межевое (архивное фото)
Российские военные освободили Межевое (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобожден очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Межевое. 

«Освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки «Центр».

Ранее сообщалось, что бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР. отмечается, что военные также водрузили там российский флаг.

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Освобожден очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Межевое.  «Освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки «Центр». Ранее сообщалось, что бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР. отмечается, что военные также водрузили там российский флаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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