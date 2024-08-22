ВС РФ освободили важный пункт в ДНР

Российские военные освободили Межевое (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобожден очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Межевое.
«Освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР. отмечается, что военные также водрузили там российский флаг.
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