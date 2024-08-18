В США заявили, что не понимают целей операции ВСУ в Курской области

В США не поняли атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил американский эксперт Андреас Каю. По его мнению, в США осторожно относятся к происходящему в атакованном российском регионе, они не могут понять, зачем ВСУ вторглись в РФ и обеспокоены использованием их техники в боях с ВС РФ.
«Их тяжелую технику <...> было трудно использовать на тысячекилометровой линии фронта на востоке Украины, <...> теперь появилась возможность использовать эту тяжелую технику на территории Украины. Российская Федерация, безусловно, заставит их проявлять осторожность», — заявил Каю. По его словам, США очень обеспокоены тем, что Украина использует поставляемое Западом вооружение для нападения на территорию России. Его слова передает эстонская телевещательная компания ERR.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года. Столкновение с противником до сих пор продолжается. Украинские военные стреляют по жилым домам и мирному населению региона, некоторых бойцы берут в плен.
После атаки на Курскую область, Соединенные Штаты наложили ограничения на использование Киевом американского оружия на территории российского региона. На такое США пошли из-за опасений возникновения прямого конфликта с РФ. Также, в целях избежать обвинений в организации атаки на Курскую область, с Украиной перестали делиться разведданными о целях в РФ.
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