Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного

Бывший командующий Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николай Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Фразу офицер написал в своем telegram-канале.
«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука. Главком ВСУ Александр Сырский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.
Зеленский уволил Олещука после крушения F-16, следует из текста указа. Ранее Олещук заявил в своем telegram-канале о присоединении американской стороны к расследованию Украины, касающегося уничтожения самолета F-16, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.