30 августа 2024

Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно, писал Залужный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший командующий Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николай Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Фразу офицер написал в своем telegram-канале.

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука. Главком ВСУ Александр Сырский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

Зеленский уволил Олещука после крушения F-16, следует из текста указа. Ранее Олещук заявил в своем telegram-канале о присоединении американской стороны к расследованию Украины, касающегося уничтожения самолета F-16, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший командующий Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николай Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Фразу офицер написал в своем telegram-канале. «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука. Главком ВСУ Александр Сырский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Зеленский уволил Олещука после крушения F-16, следует из текста указа. Ранее Олещук заявил в своем telegram-канале о присоединении американской стороны к расследованию Украины, касающегося уничтожения самолета F-16, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...