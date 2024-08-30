Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного

31 августа 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно, писал Залужный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николай Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Фразу офицер написал в своем telegram-канале. «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука. Главком ВСУ Александр Сырский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Зеленский уволил Олещука после крушения F-16, следует из текста указа. Ранее Олещук заявил в своем telegram-канале о присоединении американской стороны к расследованию Украины, касающегося уничтожения самолета F-16, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший командующий Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николай Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Фразу офицер написал в своем telegram-канале. «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный», — написал Олещук. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука. Главком ВСУ Александр Сырский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Зеленский уволил Олещука после крушения F-16, следует из текста указа. Ранее Олещук заявил в своем telegram-канале о присоединении американской стороны к расследованию Украины, касающегося уничтожения самолета F-16, пишет RT.