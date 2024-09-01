Комбат ВСУ набросился на украинских офицеров из-за лжи о потерях

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают от командования большие потери. Об этом сообщил командир батальона ВСУ Петр Кузик. По его словам, украинскому командованию сообщается ложная информация о количестве жертв.
«Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> ужасное словосочетание „ситуация тяжелая, но контролируемая“. <...> Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей», — отметил Кузик. Об этом он сообщил в интервью изданию Hromadske.
Кузик также поделился бедственным положением своего подразделения на фронте. Он отметил, что ВС РФ знают расположение передовых линий ВСУ и обстреливают их.
Ранее сообщалось, что российская армия начала создавать котел для группировки ВСУ на западе ЛНР. Этому поспособствовало освобождение населенного пункта Выемка в ДНР.
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