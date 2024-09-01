Комбат ВСУ набросился на украинских офицеров из-за лжи о потерях

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Офицеры ВСУ лгут начальству о своих потерях, заявил командир батальона ВСУ Кузик
Офицеры ВСУ лгут начальству о своих потерях, заявил командир батальона ВСУ Кузик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают от командования большие потери. Об этом сообщил командир батальона ВСУ Петр Кузик. По его словам, украинскому командованию сообщается ложная информация о количестве жертв.

«Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> ужасное словосочетание „ситуация тяжелая, но контролируемая“. <...> Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей», — отметил Кузик. Об этом он сообщил в интервью изданию Hromadske.

Кузик также поделился бедственным положением своего подразделения на фронте. Он отметил, что ВС РФ знают расположение передовых линий ВСУ и обстреливают их.

Ранее сообщалось, что российская армия начала создавать котел для группировки ВСУ на западе ЛНР. Этому поспособствовало освобождение населенного пункта Выемка в ДНР.

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Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают от командования большие потери. Об этом сообщил командир батальона ВСУ Петр Кузик. По его словам, украинскому командованию сообщается ложная информация о количестве жертв. «Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> ужасное словосочетание „ситуация тяжелая, но контролируемая“. <...> Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей», — отметил Кузик. Об этом он сообщил в интервью изданию Hromadske. Кузик также поделился бедственным положением своего подразделения на фронте. Он отметил, что ВС РФ знают расположение передовых линий ВСУ и обстреливают их. Ранее сообщалось, что российская армия начала создавать котел для группировки ВСУ на западе ЛНР. Этому поспособствовало освобождение населенного пункта Выемка в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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