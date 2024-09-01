Партия Алиева победила на выборах в Азербайджане, согласно экзит-поллам

Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила себе большинство в парламенте страны, заняв 68 мест из 125 по предварительным итогам выборов. Явка избирателей на выборах составила чуть более 37%.
«На парламентских выборах явка избирателей по стране составила 37,27%. На выборах проголосовало 2 млн 196 тысяч 771 человек», — сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает РИА Новости.
В Азербайджане 1 сентября стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. В борьбе за места в Милли Меджлисе, парламенте страны, участвуют 990 кандидатов. По информации ЦИК страны, досрочные выборы были инициированы правящей партией «Новый Азербайджан» в связи с пересечением даты проведения очередных парламентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года, с климатической конференцией в Баку.
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