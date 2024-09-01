01 сентября 2024

Партия Алиева победила на выборах в Азербайджане, согласно экзит-поллам

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Партия президента Алиева выбилась в лидеры на выборах в Азербайджане
Партия президента Алиева выбилась в лидеры на выборах в Азербайджане Фото:

Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила себе большинство в парламенте страны, заняв 68 мест из 125 по предварительным итогам выборов. Явка избирателей на выборах составила чуть более 37%.

«На парламентских выборах явка избирателей по стране составила 37,27%. На выборах проголосовало 2 млн 196 тысяч 771 человек», — сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает РИА Новости.

В Азербайджане 1 сентября стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. В борьбе за места в Милли Меджлисе, парламенте страны, участвуют 990 кандидатов. По информации ЦИК страны, досрочные выборы были инициированы правящей партией «Новый Азербайджан» в связи с пересечением даты проведения очередных парламентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года, с климатической конференцией в Баку.

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Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила себе большинство в парламенте страны, заняв 68 мест из 125 по предварительным итогам выборов. Явка избирателей на выборах составила чуть более 37%. «На парламентских выборах явка избирателей по стране составила 37,27%. На выборах проголосовало 2 млн 196 тысяч 771 человек», — сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает РИА Новости. В Азербайджане 1 сентября стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. В борьбе за места в Милли Меджлисе, парламенте страны, участвуют 990 кандидатов. По информации ЦИК страны, досрочные выборы были инициированы правящей партией «Новый Азербайджан» в связи с пересечением даты проведения очередных парламентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года, с климатической конференцией в Баку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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