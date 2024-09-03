Сырский отстранил главу штаба ВСУ Гладкого из-за возможных связей с РФ

04 сентября 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Александр Сырский отстранил Романа Гладкого от исполнения обязанностей Фото: Официальный сайт президента Украины Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Такие меры приняты на время проведения Службой безопасности Украины (СБУ) проверки на предмет связей семьи офицера с Россией, сообщили в Генштабе ВСУ. «Александром Сырским принято решение о проведении дополнительной проверки органами СБУ Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен», — сообщили в telegram-канале Генштаба. Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Вскоре в украинских СМИ появились сообщения о том, что супруга Гладкого якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Утверждалось и то, что дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом. Сообщалось, что комитет Верховной рады Украины намерен обратиться в СБУ с просьбой проверить Гладкого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Такие меры приняты на время проведения Службой безопасности Украины (СБУ) проверки на предмет связей семьи офицера с Россией, сообщили в Генштабе ВСУ. «Александром Сырским принято решение о проведении дополнительной проверки органами СБУ Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен», — сообщили в telegram-канале Генштаба. Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Вскоре в украинских СМИ появились сообщения о том, что супруга Гладкого якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Утверждалось и то, что дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом. Сообщалось, что комитет Верховной рады Украины намерен обратиться в СБУ с просьбой проверить Гладкого.