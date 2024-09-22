Mash: пассажиры «Победы» застряли в аэропорту в Абу-Даби. Видео

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Пассажиры авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Абу-Даби из-за неисправности, пишет Mash
Пассажиры авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Абу-Даби из-за неисправности, пишет Mash Фото:

Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут вылететь в Москву из Арабских Эмиратов уже 12 часов. Сообщается, что рейс в российскую столицу из аэропорта Абу-Даби задержан из-за неисправности двигателя.

«Рейс в Москву задерживают из-за неисправности двигателя, который, предварительно, перегрелся», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что рейс DP 754 Абу-Даби — Москва должен был вылететь во Внуково еще в 8:30 утра, однако сотрудники авиакомпании указали на неисправность борта, пообещав все починить или вывезти новый борт.

Через 12 часов пассажиров по паспортам начали вызывать сотрудники. Их решили заселить в отель. 

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Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут вылететь в Москву из Арабских Эмиратов уже 12 часов. Сообщается, что рейс в российскую столицу из аэропорта Абу-Даби задержан из-за неисправности двигателя. «Рейс в Москву задерживают из-за неисправности двигателя, который, предварительно, перегрелся», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что рейс DP 754 Абу-Даби — Москва должен был вылететь во Внуково еще в 8:30 утра, однако сотрудники авиакомпании указали на неисправность борта, пообещав все починить или вывезти новый борт. Через 12 часов пассажиров по паспортам начали вызывать сотрудники. Их решили заселить в отель. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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