Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут вылететь в Москву из Арабских Эмиратов уже 12 часов. Сообщается, что рейс в российскую столицу из аэропорта Абу-Даби задержан из-за неисправности двигателя.
«Рейс в Москву задерживают из-за неисправности двигателя, который, предварительно, перегрелся», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что рейс DP 754 Абу-Даби — Москва должен был вылететь во Внуково еще в 8:30 утра, однако сотрудники авиакомпании указали на неисправность борта, пообещав все починить или вывезти новый борт.
Через 12 часов пассажиров по паспортам начали вызывать сотрудники. Их решили заселить в отель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.