В российских самолетах появится Wi-Fi

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, место в самолете
На борту самолетов в РФ в 2027—2028 годах появится Wi-Fi Фото:

В 2027—2028 годах в российских самолетах может появиться Wi-Fi. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 годах [появление Wi-Fi в самолетах]. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — заявил Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Информацию передает ТАСС.

Также гендиректор «Аэрофлота» отметил, что услуга Wi-Fi в самолетах является востребованной. Кроме того, он хотел бы, чтобы услуга была бесплатной для пассажиров.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о том, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет обыденной практикой с 2028 года. Шадаев также упомянул, что первая группировка космических спутников связи, предназначенная для использования на высокоэллиптической орбите в целях расширения интернет-сетей, будет сформирована и запущена к 2026 году.

Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук заявил, что в поездах в РФ также может появиться Wi-Fi. Однако только один провайдер может обеспечить его бесперебойность, но назван он не был, передает 360.ru.

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В 2027—2028 годах в российских самолетах может появиться Wi-Fi. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский. «Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 годах [появление Wi-Fi в самолетах]. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — заявил Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Информацию передает ТАСС. Также гендиректор «Аэрофлота» отметил, что услуга Wi-Fi в самолетах является востребованной. Кроме того, он хотел бы, чтобы услуга была бесплатной для пассажиров. Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о том, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет обыденной практикой с 2028 года. Шадаев также упомянул, что первая группировка космических спутников связи, предназначенная для использования на высокоэллиптической орбите в целях расширения интернет-сетей, будет сформирована и запущена к 2026 году. Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук заявил, что в поездах в РФ также может появиться Wi-Fi. Однако только один провайдер может обеспечить его бесперебойность, но назван он не был, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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