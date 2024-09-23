В российских самолетах появится Wi-Fi

В 2027—2028 годах в российских самолетах может появиться Wi-Fi. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский.
«Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 годах [появление Wi-Fi в самолетах]. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — заявил Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Информацию передает ТАСС.
Также гендиректор «Аэрофлота» отметил, что услуга Wi-Fi в самолетах является востребованной. Кроме того, он хотел бы, чтобы услуга была бесплатной для пассажиров.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о том, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет обыденной практикой с 2028 года. Шадаев также упомянул, что первая группировка космических спутников связи, предназначенная для использования на высокоэллиптической орбите в целях расширения интернет-сетей, будет сформирована и запущена к 2026 году.
Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук заявил, что в поездах в РФ также может появиться Wi-Fi. Однако только один провайдер может обеспечить его бесперебойность, но назван он не был, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.