В российских самолетах появится Wi-Fi

23 сентября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

На борту самолетов в РФ в 2027—2028 годах появится Wi-Fi Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2027—2028 годах в российских самолетах может появиться Wi-Fi. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский. «Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 годах [появление Wi-Fi в самолетах]. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — заявил Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Информацию передает ТАСС. Также гендиректор «Аэрофлота» отметил, что услуга Wi-Fi в самолетах является востребованной. Кроме того, он хотел бы, чтобы услуга была бесплатной для пассажиров. Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о том, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет обыденной практикой с 2028 года. Шадаев также упомянул, что первая группировка космических спутников связи, предназначенная для использования на высокоэллиптической орбите в целях расширения интернет-сетей, будет сформирована и запущена к 2026 году. Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук заявил, что в поездах в РФ также может появиться Wi-Fi. Однако только один провайдер может обеспечить его бесперебойность, но назван он не был, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2027—2028 годах в российских самолетах может появиться Wi-Fi. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский. «Коллеги из Минцифры обещали в 2027—2028 годах [появление Wi-Fi в самолетах]. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — заявил Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Информацию передает ТАСС. Также гендиректор «Аэрофлота» отметил, что услуга Wi-Fi в самолетах является востребованной. Кроме того, он хотел бы, чтобы услуга была бесплатной для пассажиров. Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о том, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет обыденной практикой с 2028 года. Шадаев также упомянул, что первая группировка космических спутников связи, предназначенная для использования на высокоэллиптической орбите в целях расширения интернет-сетей, будет сформирована и запущена к 2026 году. Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук заявил, что в поездах в РФ также может появиться Wi-Fi. Однако только один провайдер может обеспечить его бесперебойность, но назван он не был, передает 360.ru.