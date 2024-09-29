Поездки в одну из стран СНГ могут приравнять к внутреннему туризму

Гулый: поездки из России в Белоруссию будут считаться внутренним туризмом
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездки в Белоруссию могут стать доступнее для россиян Фото:

Поездки из России в Белоруссию могут быть приравнены к внутреннему туризму с 2025 года. Об этом сообщил Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии и представитель Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый в беседе с журналистами.

«Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать», — цитирует ТАСС заявление Гулого. Он отметил, что в рамках сотрудничества между двумя странами планируется отмена НДС на туры по территории Союзного государства.

В ноябре 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял о совместной работе России и Белоруссии над упрощением туристических отношений. Изменения должны были включать отмену НДС на туры по Союзному государству. Речь также шла о снижении гарантий для туроператоров и создании нового информационного центра. Это позволит стимулировать туристический поток между странами, а также создать условия для привлечения инвестиций и развития смежных отраслей.

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Поездки из России в Белоруссию могут быть приравнены к внутреннему туризму с 2025 года. Об этом сообщил Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии и представитель Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый в беседе с журналистами. «Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать», — цитирует ТАСС заявление Гулого. Он отметил, что в рамках сотрудничества между двумя странами планируется отмена НДС на туры по территории Союзного государства. В ноябре 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял о совместной работе России и Белоруссии над упрощением туристических отношений. Изменения должны были включать отмену НДС на туры по Союзному государству. Речь также шла о снижении гарантий для туроператоров и создании нового информационного центра. Это позволит стимулировать туристический поток между странами, а также создать условия для привлечения инвестиций и развития смежных отраслей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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