Синоптик Тишковец предрек аномально теплую последнюю неделю октября

Синоптик Тишковец: в России установится аномальное для конца октября тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Конец октября будет теплым
Конец октября будет теплым Фото:

В России конец октября будет аномально теплым. К улучшению погоды в ближайшие дни приведет ослабевающий циклонический вихрь, который несколько суток влиял на погодные условия на юге России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Юг нашей страны уже в течение которых суток находится под ударом циклонического вихря. Тем не менее, он постепенно сходит на нет, ослабевает, и в ближайшие дни погодные условия будут только улучшаться», — заявил Тишковец. По его словам, активностью циклона спровоцировала формирование смерчей над акваторией Черного моря, а также различные оптические явления, включая радуги и снегопады в горах Кавказа.

На большей части русской равнины установится аномальное для конца октября тепло. В Москве и области прогнозируются прояснения и отсутствие значительных осадков, что указывает на улучшение погодных условий после ухода циклона.

В столичном регионе и на большей части южной половины русской равнины ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в Москве может подняться до +11...+13 градусов Цельсия днем, что на 6-7 градусов выше средних значений для данного периода.

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В России конец октября будет аномально теплым. К улучшению погоды в ближайшие дни приведет ослабевающий циклонический вихрь, который несколько суток влиял на погодные условия на юге России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Юг нашей страны уже в течение которых суток находится под ударом циклонического вихря. Тем не менее, он постепенно сходит на нет, ослабевает, и в ближайшие дни погодные условия будут только улучшаться», — заявил Тишковец. По его словам, активностью циклона спровоцировала формирование смерчей над акваторией Черного моря, а также различные оптические явления, включая радуги и снегопады в горах Кавказа. На большей части русской равнины установится аномальное для конца октября тепло. В Москве и области прогнозируются прояснения и отсутствие значительных осадков, что указывает на улучшение погодных условий после ухода циклона. В столичном регионе и на большей части южной половины русской равнины ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в Москве может подняться до +11...+13 градусов Цельсия днем, что на 6-7 градусов выше средних значений для данного периода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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