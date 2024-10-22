Синоптик Тишковец предрек аномально теплую последнюю неделю октября

В России конец октября будет аномально теплым. К улучшению погоды в ближайшие дни приведет ослабевающий циклонический вихрь, который несколько суток влиял на погодные условия на юге России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Юг нашей страны уже в течение которых суток находится под ударом циклонического вихря. Тем не менее, он постепенно сходит на нет, ослабевает, и в ближайшие дни погодные условия будут только улучшаться», — заявил Тишковец. По его словам, активностью циклона спровоцировала формирование смерчей над акваторией Черного моря, а также различные оптические явления, включая радуги и снегопады в горах Кавказа.
На большей части русской равнины установится аномальное для конца октября тепло. В Москве и области прогнозируются прояснения и отсутствие значительных осадков, что указывает на улучшение погодных условий после ухода циклона.
В столичном регионе и на большей части южной половины русской равнины ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в Москве может подняться до +11...+13 градусов Цельсия днем, что на 6-7 градусов выше средних значений для данного периода.
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