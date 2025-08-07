В ООН оценили планы организовать встречу Путина и Трампа

ООН приветствует любые усилия по достижению мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ООН приветствует любые усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта
ООН приветствует любые усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

ООН поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак на брифинге, комментируя информацию о возможной встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине», — заявил Хак. Его слова передает ТАСС. Представитель ООН подчеркнул, что любые действия, направленные на деэскалацию и поиск дипломатического решения, важны для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее Россия и США достигли договоренности о проведении переговоров между президентами Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, инициатива о проведении двусторонней встречи на высшем уровне исходила от американской стороны, и соответствующее соглашение было достигнуто в последние дни. Сейчас представители России совместно с американскими коллегами приступают к детальной подготовке предстоящего мероприятия, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак на брифинге, комментируя информацию о возможной встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. «Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине», — заявил Хак. Его слова передает ТАСС. Представитель ООН подчеркнул, что любые действия, направленные на деэскалацию и поиск дипломатического решения, важны для стабилизации ситуации в регионе. Ранее Россия и США достигли договоренности о проведении переговоров между президентами Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, инициатива о проведении двусторонней встречи на высшем уровне исходила от американской стороны, и соответствующее соглашение было достигнуто в последние дни. Сейчас представители России совместно с американскими коллегами приступают к детальной подготовке предстоящего мероприятия, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...