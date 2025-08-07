В ООН оценили планы организовать встречу Путина и Трампа

ООН поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак на брифинге, комментируя информацию о возможной встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине», — заявил Хак. Его слова передает ТАСС. Представитель ООН подчеркнул, что любые действия, направленные на деэскалацию и поиск дипломатического решения, важны для стабилизации ситуации в регионе.
Ранее Россия и США достигли договоренности о проведении переговоров между президентами Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, инициатива о проведении двусторонней встречи на высшем уровне исходила от американской стороны, и соответствующее соглашение было достигнуто в последние дни. Сейчас представители России совместно с американскими коллегами приступают к детальной подготовке предстоящего мероприятия, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.