В Ростовской области человек получил ранения из-за прилета БПЛА

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В результате атаки БПЛА пострадал один человек, заявил Слюсарь
В результате атаки БПЛА пострадал один человек, заявил Слюсарь Фото:
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В Ростовской области в ходе ночной атаки, в которой было задействовано более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты ВСУ, один человек получил ранения от обломков беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что минувшей ночью были задействованы силы ПВО для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска от атаки свыше 30 беспилотников и трех ракет ВСУ.

Большинство воздушных целей было уничтожено. Несмотря на это, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. Его до сих пор тушат. 

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В Ростовской области в ходе ночной атаки, в которой было задействовано более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты ВСУ, один человек получил ранения от обломков беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что минувшей ночью были задействованы силы ПВО для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска от атаки свыше 30 беспилотников и трех ракет ВСУ. Большинство воздушных целей было уничтожено. Несмотря на это, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. Его до сих пор тушат. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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