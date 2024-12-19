В Ростовской области человек получил ранения из-за прилета БПЛА

В Ростовской области в ходе ночной атаки, в которой было задействовано более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты ВСУ, один человек получил ранения от обломков беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что минувшей ночью были задействованы силы ПВО для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска от атаки свыше 30 беспилотников и трех ракет ВСУ.
Большинство воздушных целей было уничтожено. Несмотря на это, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар. Его до сих пор тушат.
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